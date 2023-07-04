Події

19:04 04.07.2023

У Києві через спеку обмежать рух важких вантажівок

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У Києві через спеку обмежать рух важких вантажівок

У Києві через спеку встановлять обмеження на рух великовагових транспортних засобів у період з 10:00 до 22:00 середи, 5 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Відзавтра на вулично-дорожній мережі Києва через спеку вводитимуть обмеження руху для вантажівок. Так, за температури повітря понад +28 °С з 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі у вівторок.

"Обмеження стосується як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - наголошується в повідомленні. Контролюватиме дотримання обмежень Управління патрульної поліції в м. Києві.

"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #транспорт #київ #обмеження

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