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18:58 04.07.2023

Нідерланди оголосили про пакет допомоги в EUR118 млн на гуманітарну та фінансову підтримку України

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Нідерланди оголосили про пакет допомоги в EUR118 млн на гуманітарну та фінансову підтримку України

Кабінет міністрів Нідерландів оголосив про другий пакет допомоги Україні на EUR118 млн, спрямований на гуманітарну та фінансову підтримку, йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

"Нідерланди виділили понад EUR118 млн на другий пакет допомоги на 2023 рік для України. Із них EUR93 млн буде виділено з резерву в розмірі EUR2,5 млрд Кабінету міністрів для підтримки України у 2023 році та EUR25 млн із бюджету зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку", - зазначено в пресрелізі, оприлюдненому у вівторок.

Зазначено, що на відновлення та охорону здоров'я України виділено EUR83 млн, із них EUR58 млн - на відновлення інфраструктури, будинків і запасів питної води, EUR25 млн - на медикаменти та підтримку мобільних клінік.

Крім цього, EUR10 млн із нового пакета допомоги буде виділено на надання надзвичайної допомоги постраждалим від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Ці гроші призначені для придбання таких товарів, як рятувальні шлюпки і плоти. Також EUR875 тис. буде спрямовано для підтримки українських правозахисників.

У пресрелізі зазначено, що уряд Нідерландів виділяє EUR25 млн у вигляді грантів для того, "щоб дати можливість бізнесу та організаціям громадянського суспільства зробити свій внесок у реконструкцію та відновлення". Зазначено, що ця допомога спрямована на проєкти, які відповідають потребам України і сприяють її реконструкції та відновленню.

Бізнес-компанії та організації можуть із вересня подаватися на гранти до Нідерландської агенції підприємництва.

Додаткову фінансову підтримку буде також надано українській компанії для відкриття заводу будівельних матеріалів на заході України, голландська компанія малого та середнього бізнесу надасть необхідне обладнання.

Крім того, Кабінет міністрів Нідерландів вивчає можливість покриття ризиків компаній, що експортують в Україну або інвестують у неї, за допомогою гарантій або страхування.

 

Теги: #нідерланди #фіндопомога

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