Події

18:08 04.07.2023

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

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Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

На саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення щодо посилення підтримки України на довгострокову перспективу, зміцнення політичних зв'язків і зближення України з НАТО, написав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у твіттері.

"Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. У Вільнюсі союзники ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО", - написав Столтенберг у твіттері у вівторок.

 

Теги: #столтенберг #зеленський

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