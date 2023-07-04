Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

На саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення щодо посилення підтримки України на довгострокову перспективу, зміцнення політичних зв'язків і зближення України з НАТО, написав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у твіттері.

"Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. У Вільнюсі союзники ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО", - написав Столтенберг у твіттері у вівторок.