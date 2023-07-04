Чверть українців не бачать необхідності вчити англійську - опитування Viber

Майже кожен четвертий українець (24%) не бачить необхідності вчити англійську мову, а 12% вважають, що володіють нею на відмінному рівні, свідчать результати опитування, проведеного компанією Rakuten Viber.

При цьому результати опитування засвідчили, що 60% українців мають намір підтягнути свою англійську: 22% уже готові вдосконалювати свій рівень володіння мовою, а 38% тільки планують. Іще 4% покладаються на користування перекладачем.

Опитування проводили серед 70 тис. користувачів месенджера Viber з України 4 червня з огляду на реєстрацію в українському парламенті законопроєкту "Про застосування англійської мови", який зафіксував за нею статус міжнародної. Як наголошується в пресрелізі, Viber - найпопулярніший в Україні месенджер, встановлений на 98% смартфонів.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норму про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватимуть поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я матимуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самим законом, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.