Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Відповідний законопроєкт № 9432 у середу було направлено на розгляд до Комітету Верховної Ради.

Згідно з коментарем заступника голови Комітету гуманітарної політики Євгенії Кравчук, цей проєкт закону також визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою.

"Щоб обійняти посаду держслужбовцям, прокурорам, особам на керівних посадах у поліції необхідно буде скласти іспит з англійської мови", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Верховної Ради.

Зокрема, підрозділи екстреної допомоги повинні будуть надавати допомогу іноземцям та особам, які не володіють державною мовою, англійською. Крім цього, медичні працівники також повинні вміти надавати допомогу англійською мовою або за допомогою перекладача.

Згідно із законопроєктом, інформація в транспорті має дублюватися англійською мовою; іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська, демонструються в кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою.

Зі свого боку командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ініціатива Зеленського щодо внесення до парламенту цього законопроєкту є "дуже своєчасною".

"Наразі військовослужбовці ЗС України проходять навчання в низці європейських країн, беруть участь у військових маневрах у Великій Британії. Днями стартували навчання серії "Сі Бриз", до яких залучаються особовий та корабельний склад Військово-Морських сил ЗС України. Загалом у країнах ЄС пройшли підготовку вже 24 тисячі українських військових", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Наєв зазначив, що озброєння і військова техніка, яку поставляють країни-партнери, містить майже всю технічну документацію англійською мовою.

"Вважаю, що якщо раніше питання вивчення військовослужбовцями англійської мови мало рекомендаційний характер, то наразі має бути закріплено на законодавчому рівні", - наголосив командувач.