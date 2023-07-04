Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Затриманий на хабарі голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повернувся на роботу з 3 липня, передає видання "Суспільне".

"Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Відсьогодні на роботі", - сказав Головко.

Головко прокоментував судову справу, розпочату проти нього Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Ті обвинувачення, які мені інкримінують - неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар - ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного стосунку до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки Ми на це жодним чином не впливаємо", - сказав він.

Голова облради наголосив, що "так званий хабар або неправомірна вигода, це коли людина дає якісь послуги і за це з нею якось розраховуються або дякують. З нашого боку не було жодних дій. Це не що інше, як просто підступна, цинічна провокація".

Як повідомлялося, Головка, затриманого за корупцію, звільнили з-під варти після внесення застави в розмірі 805 тис грн.

У понеділок, 26 червня, антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.