4 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 496 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 496 RUSSIAN AGRESSION

4 липня - День відпочинку від свят.

В Україні відзначають День Національної поліції та День судового експерта.

У США - День незалежності. Багамські Острови - День королеви, Італія - День Джузеппе Гарібальді, Кайманові острови - День конституції, Латвія - День пам'яті жертв геноциду єврейського народу, Норвегія - День народження королеви Соні Гаральдсен.

Православна церква святкує день обрітення мощей преподобного Максима Грека, день пам'яті мученика Юліана Тарсійського

День судового експерта України

День судового експерта, який відзначається в країні щорічно 4 липня, був заснований Указом Президента України №424 від 10 червня 2009 року.

Заснування цього професійного свята було ініційовано Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Ухвалюючи рішення про заснування нового свята, Президент керувався тим, що судово-експертна діяльність має велике значення в забезпеченні правосуддя, захисті прав і свобод людини і громадянина.

День Національної поліції України

Професійне свято поліцейські відзначають щорічно 4 липня, згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року.

Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські склали першу присягу на Софійській площі в Києві.

День незалежності США

День незалежності - день ухвалення Декларації незалежності США 1776 року, яка проголосила незалежність США від Королівства Великої Британії, - вважається днем народження Сполучених Штатів як вільної та незалежної країни. Більшість американців називають це свято просто за його датою - Четверте липня.

Ще цього дня:

1903 - Президент Рузвельт урочисто оголосив про відкриття тихоокеанської лінії зв'язку, розіславши по кабелю, прокладеному через Тихий океан, повідомлення по всьому світу;

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 - Німецькими окупаційними військами страчено представників польської інтелігенції Львова;

1976 - Операція "Ентеббе": ізраїльські спецслужби звільнили заручників в угандійському аеропорту Ентеббе. Під час перестрілки було вбито 5 ізраїльтян, 6 терористів і 23 угандійців. 101 заручника було врятовано;

1986 - Президент США Рональд Рейган у присутності президента Франції Франсуа Міттерана урочисто відкрив після реконструкції Статую Свободи в Нью-Йорку;

2004 - Збірна Греції з футболу вперше стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі збірну Португалії;

2012 - Офіційно оголошено про відкриття в Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) нової частинки, за властивостями схожої на передбачений бозон Гіґґса.

Церковне свято

4 липня православна церква відзначає Свято обрітення мощей преподобного Максима Грека.

Преподобний Максим Грек (1475-1556), уроджений Михайло Триволіс, був сином багатого грецького сановника в місті Арте (Албанія), здобув блискучу освіту. В юності багато подорожував і вивчав мови та науки в європейських країнах, побував у Парижі, Флоренції, Венеції. Після повернення на батьківщину прибув на Афон і прийняв чернецтво у Ватопедській обителі.

Максим Грек вважається покровителем перекладачів, учнів і студентів. Щорічне вшанування мощей є проявом християнської любові церкви до мученика, який за життя за свою правдолюбність і прямоту був несправедливо засуджений і звинувачений у єресі. Він за різними джерелами пройшов від 20 до 30 років тюремних ув'язнень і заслання. 1591 року Патріарх Іов провів огляд мощей Максима Грека, наказав провести служіння за святим, а згодом з'явилися його перші іконописні зображення.

Ще сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Юліана Тарсійського. Він постраждав за віру в Антіохії за імператора Максиміліана. Мощі мученика пізніше стали відомі тим, що поруч із ними відбуваються чудеса.

Іменини: Олексій, Анастасія, Василиса, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан.