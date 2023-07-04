Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

Протягом понеділка, 3 липня, російські окупаційні війська здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів, загинуло 5 людей, є руйнування, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.

По Шалигінській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів), внаслідок обстрілу загинули 2 мирні жителі і 1 людина поранена.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.

У Миропільській громаді зафіксовано пуск ракет (НУРС) з вертольота (3 вибухи).

У Великописарівській громаді ворожий БПЛА скинув ВОГ (2 вибухи), також були мінометні обстріли (36 вибухів). Також були обстріли з АГС (30 вибухів), внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових споруд.

У Сумській громаді зафіксовано прильоти БПЛА типу Shahed 136. Внаслідок влучень пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирні житлові будинки, 7 приватних авто та приміщення школи. Попередньо 2 загиблих та 19 поранених.

У Юнаківській громаді були мінометні обстріли (24 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий житель. Пошкоджено приватні житлові домоволодіння та господарську споруду. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

У Білопільській громаді зафіксовано 29 вибухів із мінометів.

По Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

У Краснопільській громаді був артобстріл (10 вибухів).