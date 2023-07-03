Події

21:59 03.07.2023

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Зокрема, у період з 09:20 до 09:50 окупанти атакували зі ствольної артилерії район н.п. Ходине. Унаслідок обстрілу поранено одного цивільного.

З 05:10 до 05:15 зафіксовано два напади з міномета 120 мм, у районі н.п. Бачівськ.

Крім того, з 11:00 до 11:02 було зафіксовано два приходи з міномета 120 мм у районі н.п. Порохонь.

В останніх двох випадках інформація про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

 

 

 

Теги: #поранений #обстріли #сумська_область

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