Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 14 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і п'ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях, розповіли у відомстві.