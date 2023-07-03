Події

19:34 03.07.2023

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 14 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і п'ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях, розповіли у відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #війна #збитки

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