Події

14:20 03.07.2023

Залужний привітав воїнів-зенітників зі святом: Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя

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Залужний привітав воїнів-зенітників зі святом: Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав воїнів-зенітників із Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

"З великою повагою вітаю бойових побратимів з Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України! Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя. Дякую вам, воїни-зенітники, за вашу самовіддану працю заради захисту нашого неба", - написав Залужний у телеграм-каналі.

 

Теги: #зенітні_ракетні_війська #залужний

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