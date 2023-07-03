Війна не закінчиться, доки Крим буде під російською окупацією - Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна не закінчиться, доки Крим залишатиметься під російською окупацією.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І доки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчена", - сказав він в інтерв'ю CNN, опублікованому в понеділок.

На запитання, чи є якийсь сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: "Тоді це не буде перемога".

Зеленський назвав "слабкою" реакцію Путіна на заколот Євгена Пригожина. "Ми бачимо реакцію Путіна. Це слабо", - сказав він.

Президент також сказав, що був "здивований", побачивши, що про його зустріч із Вільямом Бернсом повідомили у ЗМІ. "Моє спілкування з главою ЦРУ завжди має залишатися за кадром", - сказав він. "Ми обговорюємо важливі речі - що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - пояснив президент.

"У нас немає жодних секретів від ЦРУ, тому що в нас хороші відносини, і наші спецслужби розмовляють одна з одною", - сказав Зеленський.

"Ситуація досить проста. У нас хороші відносини з главою ЦРУ, і ми розмовляємо. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", - наводить його слова CNN.