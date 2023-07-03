Події

11:31 03.07.2023

В Одеській області не виявлено нестандартних проб питної води

1 хв читати
В Одеській області не виявлено нестандартних проб питної води

У пробах питної води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники, відібраних в Одеській області, не виявлено нестандартних проб, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

"Моніторинг води на 3 липня: за інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартних проб не виявлено", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН (Державні санітарні норми і правила - ІФ-У) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Теги: #вода #одеська_область #проба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 02.07.2023
У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

07:24 01.07.2023
"Сентравіс" відзначає стабільне функціонування запущеної тиждень тому власної водної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС

"Сентравіс" відзначає стабільне функціонування запущеної тиждень тому власної водної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС

20:06 29.06.2023
Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

12:14 28.06.2023
У Дніпрі в районі Херсона перевищено концентрацію завислих речовин і заліза у воді - ОВА

У Дніпрі в районі Херсона перевищено концентрацію завислих речовин і заліза у воді - ОВА

11:42 27.06.2023
Дефіцит води на півдні: як держава і бізнес забезпечують потребу у питній воді постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Дефіцит води на півдні: як держава і бізнес забезпечують потребу у питній воді постраждалих від підриву Каховської ГЕС

10:57 26.06.2023
Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

07:50 26.06.2023
Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

14:01 25.06.2023
За добу в Одеській області діагностовано 4 випадки інфекційних захворювань через вживання в їжу риби

За добу в Одеській області діагностовано 4 випадки інфекційних захворювань через вживання в їжу риби

12:21 24.06.2023
Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

16:31 22.06.2023
На Одещині не зафіксовано масових спалахів інфекцій - голова ОВА

На Одещині не зафіксовано масових спалахів інфекцій - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Міноборони України пообіцяли суворо реагувати на випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

Київ не ухвалював рішень про обмеження використання укриттів у навчальних закладах - КМДА

Маляр: За минулий тиждень звільнено 37,4 кв. км на півдні та сході

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ОСТАННЄ

Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

У Міноборони України пообіцяли суворо реагувати на випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП

Короткочасні дощі з грозами очікуються у вівторок у західних і північних областях України

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

Київ не ухвалював рішень про обмеження використання укриттів у навчальних закладах - КМДА

Заяви на одноразову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС мають приймати всі управління соцзахисту - Мінсоцполітики

СБУ затримала російського агента, який планував підірвати залізницю в Черкаській області

Окупанти ввечері завдали ракетного удару по Покровську, загинула людина

Уночі ворог тричі завдав ракетного удару по Кушугумській громаді, є руйнування - Запорізька ОВА

Маляр: За минулий тиждень звільнено 37,4 кв. км на півдні та сході

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА