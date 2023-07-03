В Одеській області не виявлено нестандартних проб питної води

У пробах питної води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники, відібраних в Одеській області, не виявлено нестандартних проб, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

"Моніторинг води на 3 липня: за інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартних проб не виявлено", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН (Державні санітарні норми і правила - ІФ-У) 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".