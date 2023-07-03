СБУ затримала російського агента, який планував підірвати залізницю в Черкаській області

Служба безпеки України (СБУ) затримала російського агента, який збирав інформацію про базування ЗСУ і планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.

"Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Крім цього, зловмисник передавав окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в області. За передачу розвідданих фігурант отримував від $100 до $200 на декілька власних банківських карток.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час чергової спроби передачі інформації російському куратору. Зазначається, що цим СБУ запобігла вчиненню диверсії проти Сил оборони та заблокувала передачу закритих відомостей ворогу.

Згідно з даними слідства, ворожим агентом є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

Зловмисник підтримував комунікацію з російськими окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості, а також робив позначки на електронних картах.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено мобільний телефон із доказами листування з окупантами, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.