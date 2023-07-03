За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

Станом на 2 липня українські війська вели контрнаступальні операції на шести ділянках лінії фронту і домоглися деяких успіхів, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, на фронті Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, на адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями і на заході Запорізької області" - йдеться у зведенні.

Крім того, ISW посилається на інші російські джерела, які стверджують, що українські сили досягли успіхів на південний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), а також повідомляють про просування ЗСУ на південь і південний захід від Оріхова в західній частині Запорізької області. Зокрема, депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські сили просунулися до позицій російських траншей у Роботина (12 км на південь від Оріхова) і що в цих окопах триває рукопашний бій.

Проте, як зазначається, речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий у неділю повідомив про продовження наступу ЗСУ на флангах навколо Бахмута.

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 1 липня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледара) на заході Донецької області", - зазначають аналітики.

За інформацією ISW, деякі російські джерела описують ці українські контрнаступальні операції як більш дрібні тактичні операції, ніж були раніше.