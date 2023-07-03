Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

У ніч на понеділок російські окупаційні війська здійснили чергову атаку 17-ма іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, 13 з яких було збито силами ППО, решта не досягли своїх цілей, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів". У південних, східних і центральних областях працювала протиповітряна оборона. У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта - не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Крім того, наголошується, що за минулу і поточну добу українська авіація здійснила десятки літакових злетів, 15 із них - на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.