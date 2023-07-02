У Дніпрі в результаті ДТП дістали травми двоє дітей

Двоє дітей, хлопчики 2017 року народження, були госпіталізовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в м. Дніпро в неділю, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інформація про ДТП на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської в Індустріальному районі м. Дніпро надійшла до Служби порятунку о 16:01.

"По прибуттю до місця події співробітники ДСНС попередньо встановили, що під час зіткнення двох легкових автомобілів "Toyota" та "Mazda CX-5", перекинувся на дах легковий автомобіль "Mazda CX-5", в якому перебувало чотири особи, з них двоє дітей", - ідеться в повідомленні.