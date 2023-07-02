Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

Окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні два надводні ракетоносії із залпом до 16 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь" Збройних сил України ввечері неділі.

"Тим часом в Чорному морі ворог проводить ротацію та маневри ракетоносіями. Наразі, станом на 17.00, на бойовому чергуванні залишилося 2 надводних ракетоносії, загальний залп -- до 16 "Калібрів" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.