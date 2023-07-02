Події

19:03 02.07.2023

Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

1 хв читати
Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

Окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні два надводні ракетоносії із залпом до 16 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь" Збройних сил України ввечері неділі.

"Тим часом в Чорному морі ворог проводить ротацію та маневри ракетоносіями. Наразі, станом на 17.00, на бойовому чергуванні залишилося 2 надводних ракетоносії, загальний залп -- до 16 "Калібрів" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

 

 

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 02.07.2023
Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

08:23 02.07.2023
Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору

Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору

21:04 01.07.2023
Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

07:42 30.06.2023
Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

14:20 27.06.2023
Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

23:18 23.06.2023
Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

01:05 21.06.2023
Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

07:21 11.06.2023
Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

17:32 08.06.2023
РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

11:42 04.06.2023
У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 12 російських кораблів, ракетоносії через шторм заведені в пункти базування - ОК "Південь"

У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 12 російських кораблів, ракетоносії через шторм заведені в пункти базування - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, без постраждалих

Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

ЗС України продовжують просуватися на бердянському та мелітопольському напрямку

У Донецькій області тривають важкі бої, за добу відбулося понад 28 бойових зіткнень

У Посад-Покровському Херсонської області на вибухівці підірвався тракторист - ОВА

Байден у липні відвідає саміт НАТО у Вільнюсі, здійснить візити в Лондон і Гельсінкі

У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів" - командування ВМС ЗСУ

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА