Події

14:13 02.07.2023

Польща направить 500 поліцейських для зміцнення кордону з Білоруссю

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Польща направить 500 поліцейських для зміцнення кордону з Білоруссю

Варшава відправить 500 офіцерів поліції з метою зміцнити кордон Польщі з Білоруссю, заявив у неділю глава польського МВС Маріуш Камінський.

"Через напружену ситуацію на кордоні з Білоруссю я вирішив зміцнити наші сили 500 офіцерами поліції з (...) контртерористичних підрозділів", - наводять його слова західні ЗМІ.

"Вони приєднаються до 5 тис. прикордонників і 2 тис. військових, які охороняють кордон", - додав він.

У неділю Прикордонна варта Польщі відзвітувала про те, що 187 осіб напередодні намагалися незаконно пробратися з Білорусі на польську територію.

Раніше цього тижня віцепрем'єр польського уряду Ярослав Качинський визнав за необхідне вжити заходів щодо посилення безпеки в районі кордону з Білоруссю у зв'язку з переміщенням у цю країну групи "Вагнер". Він наголосив, що йдеться як про спеціальні тимчасові, так і про постійні заходи гарантування безпеки.

Теги: #польша #кордон #вагнер

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