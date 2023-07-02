Російські окупанти обстріляли житловий район у Херсоні, поранено 4 людини - Офіс генпрокурора

Російські окупанти в неділю, 2 липня, обстріляли житловий район Херсона. Зокрема, було завдано прицільного удару по багатоповерховому житловому будинку, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 2 липня 2023 року близько 11:20 збройні сили Росії обстріляли з тимчасово окупованої території регіону один із житлових районів м. Херсона. Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Уламками пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.