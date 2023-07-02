Події

12:57 02.07.2023

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в низці областей України

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Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в низці областей України

В Україні в понеділок, крім південно-східних і північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві 3 липня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 липня найвища температура вдень була 33,9° у 1885 р., найнижча вночі 9,0° у 1892 р.

4 липня в Україні вночі без опадів, вдень у східних, західних та центральних областях місцями короткочасні дощі з грозами; на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°; на півдні країни вночі 19-24°, вдень 28-33°.

У Києві 4 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Теги: #укргідрометцентр

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