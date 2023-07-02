Унаслідок ворожих обстрілів Балаклії поранено двох місцевих мешканок

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти. За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років із осколковим пораненням, лікується амбулаторно. У місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарську споруду, лінію електропередач і залізничні колії", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.