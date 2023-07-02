Події

07:43 02.07.2023

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок оформлення відпустки або звільнення

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Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок оформлення відпустки або звільнення

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії, прокоментувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр закон щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану (№9342).

"Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я або звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини", - написала вона в телеграм-каналі.

"У період дії воєнного стану воїни, яких було визнано ВЛК непридатними до військової служби, або яким було призначено відпустку для лікування після хвороби чи поранення, прямують до ТЦК і СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби", - пояснила Маляр.

Раніше повідомлялося, як випливає з картки законопроєкту (№9342), ухвалений Верховною Радою 28 червня законопроєкт було направлено на підпис президенту 29 червня, і 30 червня він повернувся до законодавчого органу з підписом глави держави.

Згідно із законопроєктом, поранені військовослужбовці, визнані непридатними до військової служби та зараховані в розпорядження відповідних командирів, отримуватимуть два місяці виплати за останньою обійманою посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткову виплату 20100 грн.

 

 

 

Теги: #зсу #відпустки #маляр

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