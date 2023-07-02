Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна найближчими роками хоче створити найсильнішу армію в Європі, зокрема збільшить її чисельність, оскільки війна в Україні показала, що це важливо, пише Polskie Radio в суботу, 1 липня.

"Через два роки Польща хоче мати найсильніші сухопутні війська в Європі... Щоб відлякувати агресора. Щоб показати, що не варто нападати на Польщу", - наголосив чиновник.

Блащак назвав основні елементи, на яких ґрунтується безпека Польщі, і завдяки яким країна нарощує свій потенціал стримування.

Першим із цих елементів є збільшення чисельності Війська Польського. За словами глави міноборони, "чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні".

Другий елемент - технічна модернізація Збройних сил Польщі та оснащення їх сучасним обладнанням. Зокрема, Блащак згадав танки Abrams і K2, бойові машини польського виробництва Borsuk, корейські легкі бойові літаки FA-50 і замовлені американські винищувачі F-35.

Як повідомляє Polskie Radio, міністр також наголосив, що гарантія безпеки Польщі є насамперед завданням польської армії.