У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

Ворог обстрілює прифронтові громади в Запорізькій області, унаслідок цього в Малій Токмачці загинув 51-річний чоловік, у Преображенці - поранення дістали двоє людей, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. У Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка і 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Малашко в телеграм-каналі в суботу.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.