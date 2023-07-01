Події

19:26 01.07.2023

У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

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У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

Ворог обстрілює прифронтові громади в Запорізькій області, унаслідок цього в Малій Токмачці загинув 51-річний чоловік, у Преображенці - поранення дістали двоє людей, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. У Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка і 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Малашко в телеграм-каналі в суботу.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #запорізька

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