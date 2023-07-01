Глава Держприкордонслужби перевірив готовність позицій на кордоні з РФ у Харківській області

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко проінспектував ділянки державного кордону в Харківській області, перевірив облаштування позицій, поспілкувався з керівниками підрозділів і бійцями.

"Голова Держприкордонслужби побував на кордоні з РФ на Харківщині. Сергій Дейнеко перевірив облаштування позицій із прикриття та оборони лінії державного кордону, заслухав керівників підрозділів і поспілкувався з бійцями", - йдеться в повідомленні ДПСУ в суботу.

Як повідомляє пресслужба, "керівник Держприкордонслужби також наголосив, що цей напрямок залишається складним і відповідальним, і зауважив, що "тут є, і завжди буде наш кордон".