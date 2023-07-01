Події

11:30 01.07.2023

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 1 липня понад 1529 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули і понад 1035 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в суботу, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, протягом доби 30 червня внаслідок обстрілу ворогом смт. Антонівка Херсонської області травмовано 6-річного хлопчика. 30 червня через обстріл окупантами с. Костянтинівка Сумської області постраждав 17-річний хлопець.

Теги: #діти #війна

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