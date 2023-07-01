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07:24 01.07.2023

"Сентравіс" відзначає стабільне функціонування запущеної тиждень тому власної водної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС

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"Сентравіс" відзначає стабільне функціонування запущеної тиждень тому власної водної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., відзначає стабільну роботу введеної в експлуатацію тиждень тому власної водної інфраструктури для забезпечення основного виробництва в Нікополі (Дніпропетровська обл.) після підриву греблі Каховської ГЕС.

"Ми з гордістю повідомляємо про додаткову незалежну систему водопостачання, яку ми успішно реалізували, забезпечуючи не тільки наші виробничі потреби, а й для всієї нашої спільноти. Ця система забезпечила нашу стійкість проти будь-яких невизначеностей ситуації з водою з Дніпра", - написав директор з продажу компанії Артем Атанасов у листі клієнтам у п'ятницю ввечері.

Водночас він зазначив, що компанія розуміє важливість своєї місії і продовжує розставляти пріоритети щодо виконання зобов'язань перед споживачами продукції. Зокрема, команда логістики компанії постійно працює над безпечною та ефективною доставкою продукції. Офіси продажу, фінансові та адміністративні відділи та групи підтримки клієнтів працюють у повному обсязі.

Як повідомлялося, "Сентравіс" у неділю минулого тижня запустив власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Введення в експлуатацію власної водної інфраструктури дасть змогу "Сентравісу" надавати воду більшій кількості людей, крім використання її для свого виробництва.

"Сентравіс" заснований 2000 року, входить до десятка найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). На підприємстві працює понад 1400 осіб.

Компанія співпрацює з такими компаніями як BMW, Volkswagen, General Motors, BentelerAutomotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. Географія поставок перевищує 50 країн світу.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних і торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени сім'ї Атанасових. У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".

 

 

Теги: #вода #інфраструктура #гес #сентравіс

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