Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Україна уважно вивчає та аналізує весь спектр питань безпеки, у тому числі зміни у пересуванні російських військ та техніки в Білорусі та інших прилеглих до України територій", - написав він у мікроблозі Twitter у ніч на суботу.

Він зазначив, що поява нових загроз, у тому числі пов'язаних із діяльністю ПВК "Вагнер", відстежується і з порядку денного не знімається.