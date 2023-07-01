Події

01:05 01.07.2023

Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі

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Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі

Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Україна уважно вивчає та аналізує весь спектр питань безпеки, у тому числі зміни у пересуванні російських військ та техніки в Білорусі та інших прилеглих до України територій", - написав він у мікроблозі Twitter у ніч на суботу.

Він зазначив, що поява нових загроз, у тому числі пов'язаних із діяльністю ПВК "Вагнер", відстежується і з порядку денного не знімається. 

Теги: #україна #данилов #білорусь #вагнер

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