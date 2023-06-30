Поліція завершила розслідування у справі держзрадника з Криму, причетного до вбивства сімох мирних жителів у Херсонській області

Правоохоронці завершили розслідування страти сімох мирних жителів, вчиненої окупантами в с. Правдине Білозерської територіальної громади Херсонської області у квітні 2022 року, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Під час документування воєнних злочинів армії Росії поліцейські від мешканців деокупованого с. Правдине дізналися, що вночі з 11 на 12 квітня 2022 року військові Росії в одному з будинків населеного пункту скоїли вбивство 7 цивільних громадян - 6 чоловіків та неповнолітньої дівчини. Проведеними після ексгумації тіл загиблих експертизами було встановлено, що двоє постраждалих окупантами були розстріляні, решта п'ятеро загинули внаслідок підриву боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу одного з причетних до злочину окупантів, повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.

"Ним виявився командир підрозділу морської піхоти чорноморського флоту російської армії. Зловмисник народився 1991 року, проживав на території АР Крим. Під час проведення анексії півострова фігурант перейшов на бік окупантів і вступив до збройних сил Росії. Після повномасштабного нападу Росії на Україну військовий підрозділ під командуванням зловмисника контролював ситуацію на тимчасово окупованих територіях населених пунктів Правдине та Миролюбівка Білозерської територіальної громади. Тут фігурант організовував заходи з придушення проукраїнських настроїв у місцевого населення, становлення роботи незаконних органів окупаційної влади", - повідомляють правоохоронці.

Зловмиснику було оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.111 (державна зрада) та ч.2 ст.28, ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та за погодженням з обласною прокуратурою скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Обвинуваченому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.