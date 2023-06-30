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19:41 30.06.2023

"Укрпошта" з 1 липня збільшить тарифи на відправлення посилок

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"Укрпошта" з 1 липня збільшить тарифи на відправлення посилок

Державне АТ "Укрпошта" з 1 липня збільшить тарифи на відправлення посилок, але стверджує, що вони залишаться нижчими за ціни конкурентів на 20-30%.

"Компанія змогла підлаштуватися до нових суворих умов. Навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишатимуться нижчими порівняно з конкурентами на 20-30%", - зазначила компанія в пресрелізі в п'ятницю.

Згідно з ним, вартість доставки відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться в середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн - для пересилання в межах усієї країни. Наразі вартість доставки "Укрпошта Експрес" становить у межах міста від 40 грн за відправлення до 1 кг.

Компанія зазначає, що з 1 липня діятимуть також нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт", де середнє підвищення становить 7 грн на доставку Україною та 10 грн - у межах окремої області. Зокрема якщо нині вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становить 35 грн, то після перегляду вона збільшиться до 42 грн, а доставка посилки від 5 до 10 кг обійдеться в 70 грн замість 60 грн.

В "Укрпошті" зазначили, що вартість послуги "Укрпошта Документи" і вартість кур'єрського забору або доставки зросте на 5 грн. Вартість послуги доставки документів наразі становить 45 грн до 1 кг, включно з 30 грн за адресний збір.

Водночас у компанії зазначили, що для корпоративних клієнтів "Укрпошти" продовжить діяти гнучка система знижок.

За даними національного поштового оператора, з 1 липня також збільшиться вартість на доставку "дрібних рекомендованих пакунків" на всі зони і на доставку посилок до семи країн Близького Сходу (Алжир, Афганістан, Катар, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія і Туніс).

"Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, зумовлений зовнішніми факторами", - зазначили в компанії.

Передбачаючи можливі зміни, "Укрпошта" підготувала послугу пріоритетної доставки "дрібні пакунки Prime" до 70 ключових країн світу, йдеться в релізі. Згідно з ним, її використання дасть змогу клієнту отримати тариф, нижчий за сьогоднішній до 18%.

Теги: #тарифи #укрпошта

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