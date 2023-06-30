У Ватикані після візиту кардинала Дзуппі до РФ обміркують подальші ініціативи щодо України

Папа Римський Франциск ознайомиться з результатами переговорів свого посланця кардинала Маттео Дзуппі у РФ, що відбулися цього тижня, та обміркує можливі подальші ініціативи щодо України, повідомляє в п'ятницю Ватикан.

"Понтифік ознайомиться з результатами поїздки в контексті подальших ініціатив (щодо України – ІФ-У). Йтиметься як про гуманітарні ініціативи, так і про кроки, націлені на мирне врегулювання", - ідеться в пресрелізі Ватикану.