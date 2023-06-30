Слідство проситиме арешт з альтернативою застави в 10 млн грн для викритого на шахрайстві нардепа Алєксєєва

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою арешту в 10 млн грн для народного депутата, викритого на шахрайстві - вимаганні в іноземця $50 тис., щоб уникнути екстрадиції.

"Народний обранець застосовував заходи для маскування своїх злочинних дій", - розповів на брифінгу в п'ятницю в Києві заступник генпрокурора Антон Войтенко.

Коментуючи оперативне відео, продемонстроване під час брифінгу, заступник генпрокурора зазначив: "Він (депутат) говорить про те, що його дії незаконні, тому намагається якнайкраще завуалювати їх і зробити непомітними для правоохоронців у частині документування".

За словами Войтенка, підозрюваний, будучи юристом, чудово обізнаний з особливостями документування злочинів.

Заступник глави СБУ Сергій Наумюк розповів, що перша розмова, під час якої депутат запропонував свої послуги, відбулася 1 червня, а вже 17 червня депутат отримав від іноземця першу частину коштів - $20 тис.

"Ми маємо аргументовану доказову базу. Днями, 26 червня, народний депутат повідомив іноземцю, що потрібні ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. Учора ввечері СБУ, ДБР і прокурори викрили його на гарячому під час отримання другого траншу - $30 тис.", - зазначив Наумюк.

За його словами, фігурант призначав зустрічі в елітних закладах Києва та області для ускладнення документування злочину.

"Безпосередньо отримував грошові кошти фігурант у власному елітному домоволодінні, що розташоване в елітному закритому котеджному містечку поблизу Києва", - зазначив Наумюк, додавши, що депутат "був упевнений у своїй безпеці та недоторканності".

Заступник глави СБУ звернув увагу на те, що в цій справі немає політичної складової, йдеться про кримінальне правопорушення.

В. о. заступника директора ДБР Олександр Удовиченко наголосив: "Для того щоб унеможливити всі маніпуляції, які ми сьогодні вже можемо спостерігати в медійному просторі, можемо сказати, що слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли виключно в межах кримінального процесуального закону".

Він наголосив: "Зібрані докази дають змогу звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру альтернативи - застави в 10 млн грн".

Заступник генпрокурора уточнив, що клопотання вже направлено до Личаківського районного суду Львівської області.

Під час брифінгу було продемонстровано відео та аудіо оперативного документування злочину.

Правоохоронні органи не називають імені депутата, йдеться про депутата "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва. Раніше його посаду голови підкомітету з питань діяльності органів правопорядку в комітеті Верховної Ради України згадували Офіс генпрокурора і СБУ в повідомленнях про підозру.