Події

13:30 30.06.2023

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

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Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські воїни під час наступальних дій щодня просуваються вперед - нехай навіть на 500 метрів, і наголосив, що контрнаступ - "це не шоу".

В інтерв'ю The Washington Post висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала сучасних винищувачів. За словами Залужного, українські війська також мають використовувати не менше артилерійських снарядів, ніж їхній противник, але через обмежені ресурси кількість снарядів противника подекуди вдесятеро більша.

Генерал сказав, що його "дратує", коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За словами Залужного, його війська щодня просуваються вперед - нехай навіть лише на 500 метрів.

"Це не шоу", - сказав Залужний у середу у своєму кабінеті в Генштабі України.

"Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки або щось у цьому роді. Щодня кожен метр дається кров'ю", - наголосив генерал.

Він зазначив, що без повного постачання зброї "ці плани взагалі нездійсненні".

"Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми".

 

Теги: #зсу #залужний

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