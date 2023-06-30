Події

12:35 30.06.2023

На раніше затопленій ділянці берега заповідника "Хортиця" виявлено старовинний човен-моноксил, якому не менше 300 років - Ткаченко

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На раніше затопленій ділянці берега заповідника "Хортиця" виявлено старовинний човен-моноксил, якому не менше 300 років - Ткаченко

На раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника "Хортиця" виявлено старовинний човен-моноксил, якому щонайменше 300 років, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Наслідки катастрофи підриву росіянами Каховської ГЕС позначилися на багатьох сферах. Унаслідок падіння рівня води в Дніпрі під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які перебували на затоплених ділянках. Тому ми мали реагувати миттєво і з перших днів досліджувати території, які раніше були затоплені", - написав Ткаченко на фейсбук-сторінці.

За його словами, на раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника "Хортиця" було виявлено унікальну знахідку - старовинний човен-моноксил, виготовлений із суцільного стовбура деревини, ймовірно дуба, завдовжки майже 7 м.

"У минулому біля берегів о. Хортиця знаходили такі човни, пов'язані з давньоруським поселенням на острові X-XIV ст. За станом збереження деревини можна висловити припущення, що вік виявленого човна не менше 300 років. Але більш точне датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу. Наразі човен потребує термінових робіт із консервації та надалі реставрації, щоб стати музейним експонатом. Фахівці Заповідника вже працюють над цим. Міністерство зі свого боку всіляко сприятиме цій роботі", - зазначив міністр.

Теги: #хортиця #човен #ткаченко

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