Події

10:35 30.06.2023

Українські сили на півдні та сході перехопили стратегічну ініціативу, наступають на всіх напрямках - Маляр

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Українські сили на півдні та сході перехопили стратегічну ініціативу, наступають на всіх напрямках - Маляр

Українські сили перехопили стратегічну ініціативу й наступають на всіх напрямках, на сході бійці впевнено рухаються флангами навколо Бахмута, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На фронті фактично триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. Якщо говорити загалом по всьому фронту - і схід, і південь, то ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми наступаємо на всіх напрямках. Якщо говорити окремо за напрямками, то це швидше оперативна ініціатива", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За її словами, українські війська впевнено рухаються на сході флангами навколо Бахмута. Водночас заступник міністра наголосила, що безпосередньо в саме місто українські воїни не заходили.

"Ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста, але основні бої точаться саме довкола міста. І там можна говорити, що йде наступ на декількох напрямках - не тільки фланги, значно ширший зараз фронт. І в нас просування абсолютно на всіх напрямках, де ми рухаємося", - зазначила Маляр.

Водночас у Міноборони наголосили, що ворог підтягнув величезну кількість своїх сил, і українські воїни працюють "в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї".

Теги: #міноборони #маляр

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