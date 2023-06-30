Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС - ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що, "за останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції".

"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від'їхати до 5 липня. Бажаний напрямок - територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм.

Також на території самої ЗАЕС і в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", зазначає ГУР.