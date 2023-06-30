Зеленський запропонував створити майданчик для обговорення проблем бізнесу

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити майданчик, де у бізнес-спільноти буде регулярна можливість ділитися проблемними питаннями, очолить цю ініціативу заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, повідомив членам Американської торговельної палати (AmCham) її президент Андрій Гундер за підсумками зустрічі глави держави з бізнесом у четвер.

За словами керівника AmCham, серед обговорюваних питань був тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

"Ключовою темою обговорення стали раптові рейди озброєних силовиків у будинках бізнесменів і перевірки силовиків. Президент розглядає можливість створення тільки одного агентства, відповідального за перевірки", - зазначив Гундер.

За словами співзасновника Центру економічного відновлення Андрія Длигача, який також брав участь у зустрічі, таким єдиним органом, який має можливість безпосереднього фізичного контакту під час перевірок, може бути Бюро економічної безпеки за умови його перезавантаження.

"Тиск силовиків та інших державних органів. Наші дослідження свідчать, що від цього страждають 65% підприємців. Президент у курсі. І пропонує рішення", - написав Длигач щодо питання єдиного органу перевірок.

Він додав, що обговорювалося також питання повернення перевірок, як зобов'язання в рамках програми з МВФ. "Рішення - тільки для великого бізнесу. І фізично тільки з боку єдиного органу", - зазначив співзасновник Центру економічного відновлення.

Гундер зазначив, що існує величезний попит на справедливість, і зараз саме час об'єднати зусилля. "Ми готові надати максимальну підтримку уряду в рамках нашого юридичного комітету, до якого входять понад 1000 найкращих юристів. Бізнесу просто потрібен поборник судової реформи, щоб працювати і домагатися цього разом", - заявив президент AmCham.

Він додав, що на зустрічі бізнесу із Зеленським також обговорювали незаконний ринок: частка нелегальної тютюнової продукції в загальному обсязі ринку України 2023 року досягла 20,2%.

Гундер також повідомив, що зниження податкових ставок під час війни, згідно з меморандумом МВФ, малоймовірне, це питання постане вже після її завершення.

За словами Длигача, на зустрічі порушували питання претензій ДАСУ у зв'язку із закладеним постачальниками ЗСУ прибутком у контракти, яке прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв швидко вирішити.

Співзасновник Центру економічного відновлення також повідомив, що президент почув про проблеми в роботі АРМА і обіцяв вникнути в ситуацію.

"Зустріч справила приємне враження навіть за умови, що президент і команда виявилися більш готовими до обговорення, ніж бізнес. Наше завдання надалі - більше конкретики", - вважає Длигач.