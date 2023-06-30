У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

У місті Миколаєві через падіння уламків збитої ворожої цілі в ніч на п'ятницю, зафіксовано займання на даху житлового будинку та ділянки 20 кв метрів трави, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше... є пожежа", - написав він у Telegram, і трохи пізніше доповнив "без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили".