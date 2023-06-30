Події

05:28 30.06.2023

У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

1 хв читати
У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

У місті Миколаєві через падіння уламків збитої ворожої цілі в ніч на п'ятницю, зафіксовано займання на даху житлового будинку та ділянки 20 кв метрів трави, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше... є пожежа", - написав він у Telegram, і трохи пізніше доповнив "без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили".

 

Теги: #україна #обстріл #миколаївська #збиття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 30.06.2023
Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

03:30 30.06.2023
Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

00:36 30.06.2023
Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу

Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу

23:57 29.06.2023
Єрмак у форматі діалогу "Quad" обговорив гарантії безпеки для України

Єрмак у форматі діалогу "Quad" обговорив гарантії безпеки для України

23:28 29.06.2023
Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

23:09 29.06.2023
Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська – ПС ЗСУ

Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська – ПС ЗСУ

21:38 29.06.2023
МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

19:55 29.06.2023
ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

19:22 29.06.2023
ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

18:49 29.06.2023
Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатимуть на черговому засіданні Ставки

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

За минулу добу війська РФ атакували цивільні об'єкти Запоріжжя та Чугуєва шістьма ракетами С-300

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 31 бойове зіткнення

30 червня: Яке сьогодні свято

Ефіопія просить включити її до БРІКС

Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

Парламент ухвалив за основу законопроєкт про захист рослин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА