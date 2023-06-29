Єрмак у форматі діалогу "Quad" обговорив гарантії безпеки для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з партнерами надання Україні дієвих гарантій безпеки у форматі чотиристороннього діалогу "Quad" (Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина).

"За дорученням Глави держави провів телефонну розмову з радниками з національної безпеки у форматі "Quad". Поінформував співрозмовників про оперативну ситуацію на фронті та актуальні потреби Збройних Сил України у різних видах озброєння", - повідомив Єрмак у четвер увечері в Телеграмі.

Єрмак наголосив, що темою сьогоднішньої розмови стало "надання Україні дієвих гарантій безпеки, зокрема підготовка відповідного багатостороннього документа з цього питання".

Під час розмови партнери обговорили підготовку до проведення саміту НАТО у Вільнюсі та очікувані результати.

Єрмак подякував їм за незмінну підтримку України та її народу.

"Домовилися продовжити регулярні консультації з Україною у форматі Quad з метою подальшої координації спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки нашої держави", – резюмував він.