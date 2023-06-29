Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час якої вони обговорили реалізацію Формули миру, можливі формати саміту Україна-Латинська Америка та співпрацю в оборонній сфері.

"Скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами. Обговорили реалізацію Формули миру, можливі формати Саміту Україна – Латинська Америка та безпекову співпрацю, зокрема підтримку України фахівцями й технікою для розмінування", - написав глава держави в телеграмі в четвер увечері.

Він також подякував за ініційовану декларацію на підтримку України на Генеральній асамблеї Організації американських держав і за регіональне лідерство Гватемали в Core Group зі створення спеціального трибуналу.