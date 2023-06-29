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22:02 29.06.2023

Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

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Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час якої вони обговорили реалізацію Формули миру, можливі формати саміту Україна-Латинська Америка та співпрацю в оборонній сфері.

"Скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами. Обговорили реалізацію Формули миру, можливі формати Саміту Україна – Латинська Америка та безпекову співпрацю, зокрема підтримку України фахівцями й технікою для розмінування", - написав глава держави в телеграмі в четвер увечері.

Він також подякував за ініційовану декларацію на підтримку України на Генеральній асамблеї Організації американських держав і за регіональне лідерство Гватемали в Core Group зі створення спеціального трибуналу.

 

 

 

Теги: #гватемала #співробітництво #зеленський

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