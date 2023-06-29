Події

21:11 29.06.2023

Депутати парламентів 13-ти країн засудили депортацію до Росії українських дітей

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Депутати парламентів 13-ти країн засудили депортацію до Росії українських дітей

Парламентарії 13 країн Європи засудили масове викрадення українських дітей Росією, повідомила в четвер заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк із посиланням на спільне комюніке Міжнародної конференції у Варшаві "Посилення законодавчої відповіді на ризики торгівлі людьми для українських біженців".

Конференція, співорганізаторкою і головною спікеркою якої виступила Олена Кондратюк, проходила у Варшаві 27-28 червня. У ній взяли участь парламентарії 13 країн.

"Ми засуджуємо депортацію та примусове вивезення громадян України, зокрема дітей, з окупованих українських територій до Росії. Ми розуміємо, що кількість незаконно депортованих українських дітей до Росії становить близько 20 000", - наголошується в комюніке.

Як зазначила Кондратюк, учасники конференції закликали міжнародну спільноту продовжувати вживати всіх можливих заходів для припинення такого геноциду, як визначено міжнародним правом, проти українців.

"Закликаємо припинити видачу російських паспортів українським дітям, забезпечити повернення дітей з російської території в Україну, а всіх винних у цьому злочині притягнути до відповідальності", - наголосили парламентарі 13 країн Європи.

"Чіткі меседжі засудження злочинів РФ проти українських дітей були включені до комюніке за моєю пропозицією, як співорганізаторки та спікерки заходу, що відбувся в Сеймі Польщі. Дякую всім учасникам і співавторам документа за солідарність і внесок у боротьбу за відновлення прав депортованих українських дітей", - наголосила Кондратюк.

 

 

 

Теги: #рф #діти #депортація

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