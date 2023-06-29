Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім віцепрезидентом США Майком Пенсом, який відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, під час зустрічі Зеленський відзначив надзвичайно важливу потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джо Байдена, Конгресу та обох партій.

"Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США - Республіканська й Демократична - залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент висловив подяку США за пакети військової допомоги для України обсягом $2,1 млрд та $500 млн, які було виділено 6 і 27 червня. Також глава Української держави звернув увагу на безпрецедентний загальний обсяг наданої підтримки, який сягнув $43,1 млрд. Окремо Зеленський подякував Пенсу за "гучний голос" на підтримку України в Республіканській партії США.

Під час зустрічі глава Української держави детально поінформував колишнього віцепрезидента США про ситуацію на полі бою, а також поділився українською оцінкою щодо нещодавніх подій у РФ і про те, як вони вплинуть на безпеку в регіоні.

"У зв'язку з цим Володимир Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, Зеленський поділився очікуваннями від саміту НАТО у Вільнюсі і заявив, що партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства в Альянсі.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО", - зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі президент поінформував Пенса про гуманітарну ситуацію, яка склалася в південних областях України після руйнування окупанти греблі Каховської ГЕС. У цьому контексті Зеленський висловив подяку американським благодійним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину РФ території питною водою.

Водночас президент України написав у телеграм-каналі, що під час зустрічі було обговорено оборону, двосторонню взаємодію та співробітництво у безпековій сфері, а також важливість рішучості й визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО.

"Підтримка Сполучених Штатів для нашої боротьби за свободу життєво важлива. Усіх американців, кожної американської сім'ї, усіх громадських сил, Конгресу - обох партій, обох палат. І звичайно, підтримка президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!", - написав Зеленський у повідомленні, оприлюдненому ввечері в четвер.