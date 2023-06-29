Зеленський зустрівся з учасниками групи щодо екологічних злочинів Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками та учасницями Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії, написав він у телеграм-каналі.

"Обговорили передусім катастрофічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Цей теракт призвів до найбільшого за десятки років екоциду в Європі", - написав він.

"Екоактивістка Грета Тунберг, ексвіцепрем'єр-міністр та ексміністер закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидент Європейського парламенту Гайді Гаутала, президент Ірландії в 1990-1997 роках Мері Робінсон. Вдячний за підтримку наших зусиль і за чітку позицію: агресор повинен відповідати за все скоєне проти людей і проти природи, проти життя загалом. Усі знищені життя та зламані долі, вся шкода природі, містам і селам, кожна втрата через цей екоцид - це пряма відповідальність російської держави", - написав також він.