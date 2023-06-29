Події

18:10 29.06.2023

Правоохоронці здійснюють обшуки в київській комунальній ритуальній службі через мільйонні розкрадання бюджету

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Київська міська прокуратура спільно з Національною поліцією здійснюють обшуки в приміщеннях ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" КМДА, а також в інших пов'язаних осіб і суб'єктів господарювання за фактом розкрадання бюджетних коштів.

"Згідно з матеріалами слідства, службові особи Спеціалізованого комбінату, діючи у змові з працівниками підконтрольних їм фірм, розробили схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виплати заробітної плати неіснуючим працівникам, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах. Для реалізації схеми посадовці фіктивно "працевлаштовували" на комунальне підприємство осіб зі свого близького оточення, які ніколи не відвідували місце роботи та не виконували жодних службових обов'язків. При цьому неіснуючим працівникам нараховувалися премії в розмірі 1000% окладу", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Банківські картки фіктивних працівників перебували в розпорядженні службовців Спеціалізованого комбінату, які щомісяця знімали з них готівкові кошти. Отрималі кошти в подальшому розподіляли між усіма учасниками злочинної схеми.

Сума завданих збитків, за попередніми даними, може становити до 19 млн грн.

У межах провадження відбуваються одночасні обшуки за 20 адресами, зокрема на території Спеціалізованого комбінату, у приміщеннях ритуальних служб на території п'яти столичних цвинтарів, за адресами проживання керівників комунального підприємства та осіб, причетних до схеми.

Під час слідчих дій виявлено та вилучено кадрову та бухгалтерську документацію, банківські картки, блокноти з чорновими записами щодо виплат працівникам, мобільні телефони, флеш-носії, слоти під сім-картки та інші докази, що підтверджують вищевказані факти.

Слідчі дії тривають. Після проведення відповідних судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.

Зазначено, що ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" перебуває у віданні департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

29 червня 2023 року директору зазначеного департаменту в межах провадження щодо розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів за клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Теги: #служба #розкрадання #ритуальні_послуги

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