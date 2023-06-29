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17:48 29.06.2023

G7 заявила країнам Глобального Півдня про можливість мирного врегулювання в Україні лише за умови виведення військ РФ - ЗМІ

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G7 заявила країнам Глобального Півдня про можливість мирного врегулювання в Україні лише за умови виведення військ РФ - ЗМІ

Будь-яке мирне врегулювання ситуації в Україні потребуватиме виведення військ РФ з української території, заявили колегам із держав Глобального Півдня представники країн G7 на зустрічі в Копенгагені, повідомляють західні ЗМІ в четвер із посиланням на джерела.

"За словами джерел, учасники від G7, ЄС і США, включно з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, підтвердили, що припинення вогню, яке заморозить конфлікт на тривалий термін, дасть змогу Москві утримати зайняті території. Представники G7, ЄС і США наголосили, що довгостроковий мир має означати вихід Росії з України", - інформує агентство Bloomberg.

За його даними, на зустрічі 24 червня були представники Індії, Туреччини, Бразилії, ПАР і Саудівської Аравії. Більшість учасників зустрічі в Данії минулого тижня погодилися, що врегулювання ситуації з Україною має базуватися на таких принципах ООН, як суверенітет і територіальна цілісність. Але "одне з джерел заявило, що на зустрічі були разючі відмінності в поглядах на конкретні питання і на тактику дій".

Водночас на переговори не прибули представники КНР, незважаючи на запрошення.

Більшість учасників консультацій у Копенгагені також висловили небажання призначати дату для глобальної зустрічі з обговорення Формули миру президента України Володимира Зеленського аж до проведення подальших підготовчих заходів. Однак деякі з країн погодилися працювати над конкретними пунктами Формули миру на кшталт продовження постачання зерна через Чорне море та ядерної безпеки.

За відомостями джерел, найближчими тижнями можна очікувати наступні зустрічі в такому форматі.

Теги: #україна #війна #g7 #південь

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