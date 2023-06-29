Рада підтримала вихід України з Угоди про держсоцдопомогу сім'ям загиблих в Афганістані

Верховна Рада підтримала вихід України з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

За відповідний законопроєкт №0190 на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер проголосували в цілому 266 народних депутатів, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, причиною виходу України з угоди є повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та участь у ній Білорусі, "що повністю порушує принципи і норми міжнародного права".

Угоду було підписано в рамках Співдружності Незалежних Держав 24 вересня 1993 року в Москві.