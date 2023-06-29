94% українців пишаються своїм громадянством - опитування

Більшість українців, 94%, пишаються своїм громадянством, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, на запитання наскільки ви пишаєтеся, що ви громадянин України, 70,7% відповіли, що дуже пишаються, 23,3% - скоріше пишаються, ніж ні, 3,7% - не дуже пишаються, 0,5% - узагалі не пишаються, а 1,9% не змогли відповісти на запитання.

Для порівняння, у грудні 2015 року лише 68,4% українців пишалися своїм українським громадянством.

Також згідно з опитуванням, 97,6% респондентів пишаються або позитивно ставляться до прапора України, 97,8% пишаються або позитивно ставляться до герба України, 92,3% пишаються або позитивно ставляться до гімну України, 93% пишаються або позитивно ставляться до української гривні, 97,9% пишаються або позитивно ставляться до української мови.

Крім того, на запитання, чи хотіли б вони емігрувати з України на постійне місце проживання, 10,8% респондентів відповіли, що хотіли б, 74,9% - ні, а 14,3% не змогли відповісти.

Серед основних причин для еміграції респонденти зазначали війну, важку економічну ситуацію і бажання возз'єднається з родичами.

Зокрема, на запитання, чи хотіли б ви, щоб ваші діти жили в Україні, 75,7% опитаних відповіли, що хотіли б, 9,8% - не хотіли б, а 14,5% не змогли відповісти.

Опитування проводили 23-31 травня 2023 року. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування охоплювало всі території країни, які перебувають під контролем України, крім тих, де відбуваються активні бойові дії.