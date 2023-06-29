СБУ ліквідувала підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві паспорти для росіян

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокувала міжрегіональну схему виготовлення та продажу фальшивих документів України, серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу.

"У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки і трьох його спільників. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

У СБУ наголошують: "Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу".

Згідно з повідомленням, вартість фальшивого документа залежала від складності та терміновості його виготовлення: за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили $1,1 тис., а фейкове водійське посвідчення продавали за $600.

У спецслужбі уточнюють, що щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше "замовлень".

Окрім того, як зазначають у СБУ, зловмисники виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я, таку послугу ділки оцінювали від $5 тис. до $10 тис.

Під час понад 150 обшуків у підпільному цеху, а також за адресами проживання та роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Закарпатській областях виявлено бланки фальшивих документів, обладнання для виготовлення підробок і нанесення на них голографічних захисних елементів, печатки та штампи, що використовували в незаконній діяльності.

"Наразі організатору схеми, його "кур’єру" з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою", - інформують у СБУ.

Планується також повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми з Рівного та нотаріусу з Харкова.