Події
11:34 11.08.2025

Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

Нацполіція спільно з підрозділами ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ провела третій етап спеціальної операції "Опікун", в ході якого було викрито та повідомлено про підозру 27 чоловіків які використовували підроблені медичні документи для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби. У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів – відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, як повідомляє пресслужба Нацполіції, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала.

В іншому епізоді військовозобовʼязаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів із подальшим поверненням до виконання обовʼязків.

Ще один військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів.

У ході понад 60 обшуків у м. Києві, Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях було вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.

Також до ТЦК передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями – ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом), ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації), ст. 358 (підроблення документів та їх використання) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що під час попередніх етапів операції "Опікун" правоохоронцями було викрито ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.

